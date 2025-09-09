Пенсионерка из Гомеля попала под скоростную электричку в Буда-Кошелевском районе, сообщил БЕЛТА старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Сергей Казакевич.

Трагедия на железной дороге произошла днем 7 сентября. Около 14.00 поездом межрегиональных линий бизнес-класса №710 Минск — Гомель на 234-м км перегона Буда-Кошелевская — Уза смертельно травмирована гомельчанка 1949 года рождения. Пенсионерка переходила железнодорожные пути по автомобильному переезду в районе остановочного пункта Череток.

«Женщина переходила пути с двумя большими сумками, она практически бежала. Однако не реагировала на подаваемые машинистом звуковые сигналы большой громкости. Возможно, надеялась проскочить перед приближающимся поездом. Несмотря на примененное экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось. Пожилая женщина погибла на месте», — рассказал Сергей Казакевич.

Прокуратура в очередной раз предупреждает о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта: «Запрещено появляться на вокзалах, станциях и в поездах в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит оставлять без присмотра в этих местах малолетних детей, нельзя отвлекаться на пользование мобильным телефоном. В ожидании прибытия поезда или провожая состав, пересекая железнодорожные пути, необходимо отказаться от использования наушников. Запрещено пересекать железнодорожные пути под вагонами, а также на запрещающие сигналы либо в неустановленном для этого месте. Небезопасно стоять у края пассажирской платформы. Нельзя цепляться за поручни вагонов движущегося поезда. Ожидая на пешеходном переходе проезда поезда, не спешите пересекать его, достоверно убедитесь, что по пересекаемому, а также по соседнему пути не движется другой состав. Соблюдение этих несложных правил позволит сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким».