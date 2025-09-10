Сегодня на территории Коммунаровской СШ царила особая, праздничная атмосфера. Здесь, на новой многофункциональной спортивной площадке, состоялось знаковое событие – первый официальный футбольный матч.

Праздник собрал почетных гостей, среди которых были заместители председателя райисполкома Людмила Кураликова, Артем Гришай, Владимир Ковалев, начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, председатель районной организации профсоюза работников образования и науки Елены Парфененко, главный специалист райисполкома Евгений Кругляков, председатель Коммунаровского сельисполкома Михаил Борисевич, директор ДЮСШ ФК «Гомель» Василий Дроздов.

С приветственными словами к собравшимся обратилась Людмила Кураликова, поздравив всех с открытием спортивного объекта и пожелав юным спортсменам ярких побед и крепкого здоровья.

Владимир Ковалев вручил Почетные грамоты райисполкома старшему производителю работ ДРСУ-184 Сергею Филипенко и машинисту экскаватора Владимиру Маханову.

Особый подарок для развития спорта в школе преподнесло районное отделение партии «Белая Русь». Его председатель, Артем Гришай, вручил директору Коммунаровской СШ Юрию Торгонскому комплект современного спортивного инвентаря.

Василий Дроздов также подарил школе набор футбольных мячей, а Елена Парфененко от профсоюза работников образования и науки вручила денежный сертификат.

Право провести первый официальный матч на новом поле было предоставлено сборной команде Буда-Кошелевского района и воспитанникам ДЮСШ ФК «Гомель». Игра с первых минут стала динамичной и захватывающей. Обе команды демонстрировали слаженную игру, быстрые атаки и самоотдачу на поле.

Напряженная борьба продолжалась в течение всего матча. Зрители, среди которых были ученики, педагоги и жители агрогородка, активно поддерживали спортсменов. Игра завершилась с равным счетом, что стало лучшим доказательством упорной и честной борьбы.

Ярким украшением мероприятия стало выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца».

Елизавета Малая

Фото автора