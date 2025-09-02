В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об оружии» пневматическое оружие с дульной энергией не более 7.5 Дж регистрации не подлежит и приобретается без получения разрешения органов внутренних дел.

Запрещается реализация оружия, а также конструктивно сходных с оружием изделий без сертификата соответствия, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. Данный сертификат является основанием для оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов на территории страны. В связи с этим за реализацию конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий (с дульной энергией до 3 Дж; без сертификата соответствия или пневматического оружия (с дульной энергией свыше 3 до 7.5 Дж) без лицензии предусмотрена административная ответственность согласно.

Ношение либо перевозка газового, пневматического (свыше 7,5 Дж) или метательного оружия без разрешения органов внутренних дел влекут административную ответственность по ст. 24.29 КоАП (незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия влекут наложение штрафа в размере от 8 до 10 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации). За такие же действия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания, грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 297 УК Республики Беларусь.

При реализации пневматического оружия (с дульной энергией свыше 7.5 Дж) усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок).

Даже в случае законного приобретения и владения пневматическим оружием и КСИ следует соблюдать определенные правила. Так, запрещается:

ношение и перевозка в населенных пунктах пневматическою оружия в незачехленном виде, а также использование такого оружия в населенных пунктах вне стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов;

использование в качестве пуль предметов, специально не предназначенных для конкретной модели пневматического оружия;

повторное использование стреляных пуль;

ношение короткоствольного пневматического оружия в карманах одежды;

использование оружия не по назначению.

Необходимо знать, что угроза причинения телесных повреждений с применением пневматического оружия влечет уголовную ответственность ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на два года.

Умышленные действия с использованием пневматического оружия, грубо нарушающие общественный порядок, повлекшие повреждение имущества подлежат квалификации как хулиганство (ч. ст. 339 УК) и наказываются лишением свободы сроком до 3 лет. Аналогичные действия, повлекшие причинение телесных повреждений, наказываются лишением свободы сроком до 10 лет (ч. 3 ст. 339 УК).

Использование оружия в отношении животных, в случае их гибели или увечья, наказывается по ст. 339-1 УК общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

Старший инспектор по РР ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома майор милиции С.И. Мелещенко