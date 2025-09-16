Матч состоялся на новой спортивной площадке в аг. Коммунар. Команды поприветствовал председатель райисполкома Валентин Ундруль. Футболистов пришли поддержать болельщики разных возрастов. В упорной, но честной борьбе каждая команда забила в ворота соперников по два мяча.

После матча капитаны команд, председатель райисполкома Валентин Ундруль и председатель райсовета Сергей Халдай, вручили директору школы Юрию Торгонскому футбольные мячи для занятий одним из любимых видов спорта не только у мальчишек, но и девчонок.

Завершилось мероприятие совместным фотографированием. По мнению участников команд и болельщиков матч получился ярким, интересным, объединяющим.

Наталья Логунова

Фото автора