Обсуждались перспективные проекты, в том числе в таких сферах, как промышленность, автомобиле- и моторостроение, развитие тепличного хозяйства по выращиванию овощей и цветов.
Информация о том, с кем именно были встречи, и какие вопросы обсуждались, не раскрывается. Но ряд заявлений главы государства пошли в эфир. По ним можно судить, что речь велась о сотрудничестве в промышленности, промкооперации и в частности о производстве двигателей.
«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы в это непростое для нас время, связанное с различного рода давлением на Беларусь, решили активно работать в Беларуси. Мы это видим, мы это очень ценим. Поэтому моя главная задача сегодня на встрече с вами заверить, что мы свято будем выполнять взятые на себя обязательства. То, что вы производите, это нам очень нужно. Мы умеем делать двигатели. У вас компания очень продвинутая. Это будет хорошая линейка в Беларуси, которой мы, к сожалению, не обладаем, но пытаемся сделать. С вами это будет быстрее. Все это для нас сегодня актуально и нужно», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства также сказал о возможности совместной работы по продвижению продукции на рынки развивающихся стран Азии и Африки. Страны, освободившиеся недавно от колониализма и зависимости от других государств, хотели бы иметь равноправные отношения с другими государствами. «Мы продукцию готовы с вами производить и продавать на развивающихся рынках. Вы, как человек практичный, понимаете, что произвести мы можем все. А вот продать при такой острой конкуренции — проблема. Мы готовы быть полезными вам в этом деле», — сказал Президент.
Еще на одной встрече Александра Лукашенко шла речь об автомобилестроении. «Знаю, что вы проявляете определенный интерес к работе в Беларуси. Нам ваша продукция нужна. Вы знаете, на что мы способны в автомобилестроении. При этом мы проявляем большой интерес в производстве совместном с вами в автомобилестроении, которые (производимые товары. — Прим. БЕЛТА) вы сможете продать вместе с нами на тех рынках, которые поближе к Беларуси. Мы всячески будем этому содействовать», — сказал глава государства.
Президент, в частности, провел встречу с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи» во главе с председателем правления Ваном Шоубо. Эта компания не новичок на рынке Беларуси и уже сотрудничает со Светлогорским ЦКК. В прошлом году между сторонами был подписан контракт на строительство теплицы 4-го поколения для выращивания томатов.
Глава государства также обратил внимание на конкурентные преимущества Беларуси для развития работы в этом направлении: приемлемая стоимость природного газа, достаточные объемы электроэнергии, наличие отечественных удобрений и квалифицированные кадры. Рядом — емкий рынок России, да и в целом в Европе нужна эта продукция. «Поэтому вы можете серьезно развернуться в Беларуси, на нашем рынке», — сказал Президент.
«Вы, наверное, самые богатые и самые желанные гости будете в Беларуси. Я имею в виду то, что мы откуда только не завозим цветочную продукцию. Аж с Эквадора. Поэтому, господин Чэнь, вам ворота открыты. Рынок не освоенный белорусский и российский, да и европейские рынки. Конкуренции практически нет никакой. Если завтра начнете продавать свою прекрасную цветочную продукцию, в том числе и орхидеи, мы будем вам очень благодарны», — сказал глава государства.
Речь, опять же, ведется о возможности строительства в Беларуси тепличных комплексов, но в данном случае по выращиванию цветов. Это, например, розы, орхидеи, хризантемы и другие.
Серьезный эффект уже дают и переговоры, которые Александр Лукашенко провел во время визита в Китай в начале июня текущего года. «Сегодня мы имеем уже результат этих встреч. Ряд подписанных инвестиционных конкретных проектов на общую сумму на данный момент около $130 млн», — заявил Николай Снопков.
Но эта сумма не учитывает стоимости тех технологий, которые Китай передает Беларуси, а затраты на их разработку весьма высоки. «Например, одна из компаний, с которой сегодня подписан конкретный инвестиционный проект, тратит в год $2 млрд на НИОКР — научно-исследовательские работы. Это, по большому счету, говорит об уровне конечной стоимости подписанных документов», — подчеркнул первый вице-премьер.
Прежде всего речь идет о технологиях в машиностроении, автомобилестроении, в том числе и в сельхозпроизводстве.
Он отметил, что для обеих сторон это взаимовыгодные отношения, где каждый черпает то, что нужно для динамичного развития.