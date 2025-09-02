Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 сентября провел серию встреч с представителями бизнес-кругов Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросам белорусско-китайского сотрудничества в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай, где накануне завершился саммит ШОС , отводится значительное место в графике главы государства. Ранее в Тяньцзине прошли переговоры белорусского лидера с Председателем КНР Си Цзиньпином, а теперь двусторонняя повестка на высшем уровне получила продолжение в виде контактов с руководством ряда крупнейших китайских компаний. Часть встреч носила закрытый характер.

О чем говорил Президент на закрытых встречах?

Информация о том, с кем именно были встречи, и какие вопросы обсуждались, не раскрывается. Но ряд заявлений главы государства пошли в эфир. По ним можно судить, что речь велась о сотрудничестве в промышленности, промкооперации и в частности о производстве двигателей.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы в это непростое для нас время, связанное с различного рода давлением на Беларусь, решили активно работать в Беларуси. Мы это видим, мы это очень ценим. Поэтому моя главная задача сегодня на встрече с вами заверить, что мы свято будем выполнять взятые на себя обязательства. То, что вы производите, это нам очень нужно. Мы умеем делать двигатели. У вас компания очень продвинутая. Это будет хорошая линейка в Беларуси, которой мы, к сожалению, не обладаем, но пытаемся сделать. С вами это будет быстрее. Все это для нас сегодня актуально и нужно», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также сказал о возможности совместной работы по продвижению продукции на рынки развивающихся стран Азии и Африки. Страны, освободившиеся недавно от колониализма и зависимости от других государств, хотели бы иметь равноправные отношения с другими государствами. «Мы продукцию готовы с вами производить и продавать на развивающихся рынках. Вы, как человек практичный, понимаете, что произвести мы можем все. А вот продать при такой острой конкуренции — проблема. Мы готовы быть полезными вам в этом деле», — сказал Президент.

Еще на одной встрече Александра Лукашенко шла речь об автомобилестроении. «Знаю, что вы проявляете определенный интерес к работе в Беларуси. Нам ваша продукция нужна. Вы знаете, на что мы способны в автомобилестроении. При этом мы проявляем большой интерес в производстве совместном с вами в автомобилестроении, которые (производимые товары. — Прим. БЕЛТА) вы сможете продать вместе с нами на тех рынках, которые поближе к Беларуси. Мы всячески будем этому содействовать», — сказал глава государства.





О развитии тепличного хозяйства по китайскому образцу

Две встречи с представителями китайских компаний были посвящены перспективам развития тепличного хозяйства. Китай готов делиться своим технологичным опытом по выращиванию овощей, ягод и цветов — продукции, которая не только востребована на рынке Беларуси, но и имеет хороший экспортный потенциал.

Президент, в частности, провел встречу с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи» во главе с председателем правления Ваном Шоубо. Эта компания не новичок на рынке Беларуси и уже сотрудничает со Светлогорским ЦКК. В прошлом году между сторонами был подписан контракт на строительство теплицы 4-го поколения для выращивания томатов.

«Вы очень интенсивно и активно сотрудничаете с нашими регионами. У вас новейшие технологии, насколько я владею ситуацией, по проектированию, строительству и эксплуатации тепличных комплексов. Поэтому мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодной для теплиц, у нас хватает. Если вы используете искусственное орошение и подкормку растений, мы немного умеем это делать. Люди, которые способны работать на этих комплексах, в Беларуси есть», — сказал Президент. «Вы очень интенсивно и активно сотрудничаете с нашими регионами. У вас новейшие технологии, насколько я владею ситуацией, по проектированию, строительству и эксплуатации тепличных комплексов. Поэтому мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодной для теплиц, у нас хватает. Если вы используете искусственное орошение и подкормку растений, мы немного умеем это делать. Люди, которые способны работать на этих комплексах, в Беларуси есть», — сказал Президент.

Глава государства также обратил внимание на конкурентные преимущества Беларуси для развития работы в этом направлении: приемлемая стоимость природного газа, достаточные объемы электроэнергии, наличие отечественных удобрений и квалифицированные кадры. Рядом — емкий рынок России, да и в целом в Европе нужна эта продукция. «Поэтому вы можете серьезно развернуться в Беларуси, на нашем рынке», — сказал Президент.

Александр Лукашенко в том числе предлагает впоследствии, если в этом будет необходимость, поставлять выращенную продукцию в Китай. «Я знаю, что вы сейчас частично готовы инвестировать в строительство тепличных комбинатов. Но я уверен, что буквально через год вы захотите построить свои, китайские, с 100%-м капиталом комбинаты для работы на тех рынках, — сказал он. — Словом, вы можете рассчитывать на поддержку нашего правительства в Беларуси по производству овощной продукции в закрытом грунте. Можете для Китая производить. Вот сколько произведете, столько и заберете в Китай». Александр Лукашенко в том числе предлагает впоследствии, если в этом будет необходимость, поставлять выращенную продукцию в Китай. «Я знаю, что вы сейчас частично готовы инвестировать в строительство тепличных комбинатов. Но я уверен, что буквально через год вы захотите построить свои, китайские, с 100%-м капиталом комбинаты для работы на тех рынках, — сказал он. — Словом, вы можете рассчитывать на поддержку нашего правительства в Беларуси по производству овощной продукции в закрытом грунте. Можете для Китая производить. Вот сколько произведете, столько и заберете в Китай».

Еще одна встреча у Александра Лукашенко в Пекине состоялась с руководством «Шаньдун Хуалян Гринхаус Инжиниринг» во главе с Чэнь Хунляном. Эта компания специализируется на выращивании цветов. Еще одна встреча у Александра Лукашенко в Пекине состоялась с руководством «Шаньдун Хуалян Гринхаус Инжиниринг» во главе с Чэнь Хунляном. Эта компания специализируется на выращивании цветов.

«Вы, наверное, самые богатые и самые желанные гости будете в Беларуси. Я имею в виду то, что мы откуда только не завозим цветочную продукцию. Аж с Эквадора. Поэтому, господин Чэнь, вам ворота открыты. Рынок не освоенный белорусский и российский, да и европейские рынки. Конкуренции практически нет никакой. Если завтра начнете продавать свою прекрасную цветочную продукцию, в том числе и орхидеи, мы будем вам очень благодарны», — сказал глава государства.

Речь, опять же, ведется о возможности строительства в Беларуси тепличных комплексов, но в данном случае по выращиванию цветов. Это, например, розы, орхидеи, хризантемы и другие.

«Этому проекту жить». Бизнесмен о договоренностях с Китаем по тепличному хозяйству

Басков оценил перспективы цветочного белорусско-китайского проекта

О пользе китайских технологий для Беларуси

По итогам переговоров первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков рассказал журналистам о том, какой эффект ожидается от совместного технологического развития с Китаем. Именно на этом страны намерены сделать акцент в предстоящие годы. Старт этому процессу дали лидеры Беларуси и Китая на состоявшейся в Тяньцзине встрече, и работа уже запущена. «Мы фактически уже в этом году начали цикл инвестиционных проектов (не дожидаясь 2026-2027 годов), которые, на мой взгляд, через 2-3, максимум 4 года, совершенно изменят технологическую структуру нашей страны», — сказал первый вице-премьер.

Серьезный эффект уже дают и переговоры, которые Александр Лукашенко провел во время визита в Китай в начале июня текущего года. «Сегодня мы имеем уже результат этих встреч. Ряд подписанных инвестиционных конкретных проектов на общую сумму на данный момент около $130 млн», — заявил Николай Снопков.

Но эта сумма не учитывает стоимости тех технологий, которые Китай передает Беларуси, а затраты на их разработку весьма высоки. «Например, одна из компаний, с которой сегодня подписан конкретный инвестиционный проект, тратит в год $2 млрд на НИОКР — научно-исследовательские работы. Это, по большому счету, говорит об уровне конечной стоимости подписанных документов», — подчеркнул первый вице-премьер.

Прежде всего речь идет о технологиях в машиностроении, автомобилестроении, в том числе и в сельхозпроизводстве.

В свою очередь министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов заявил о заинтересованности машиностроительного комплекса в современных китайских технологиях. «Новые технологии помогут иметь более конкурентный продукт, который будет выпускать наша страна», — сказал министр.

Он отметил, что для обеих сторон это взаимовыгодные отношения, где каждый черпает то, что нужно для динамичного развития.