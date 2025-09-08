На повестке дня — вопросы планирования работы в Совете Республики. Акцент на подготовке к значимым мероприятиям, которые ожидаются в ближайшей перспективе.

Председатель Совета Республики отметила важность четкой организации работы и тесного взаимодействия для своевременного решения актуальных вопросов.

Члены Президиума Совета Республики обсудили ключевые инициативы, требующие особого внимания, а также приоритетные направления дальнейшей деятельности. В центре внимания — вопросы совершенствования законодательства и активной работы с населением.

Даны конкретные поручения ответственным лицам — от координации действий до информационного сопровождения и освещения мероприятий в СМИ.

