На повестке дня — вопросы планирования работы в Совете Республики. Акцент на подготовке к значимым мероприятиям, которые ожидаются в ближайшей перспективе.
Председатель Совета Республики отметила важность четкой организации работы и тесного взаимодействия для своевременного решения актуальных вопросов.
Члены Президиума Совета Республики обсудили ключевые инициативы, требующие особого внимания, а также приоритетные направления дальнейшей деятельности. В центре внимания — вопросы совершенствования законодательства и активной работы с населением.
Даны конкретные поручения ответственным лицам — от координации действий до информационного сопровождения и освещения мероприятий в СМИ.