Символично, что мероприятия начались у братской могилы, где состоялся митинг «Мир и единство – сила народа». Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

На школьном дворе развернулись тематические локации в рамках 80-летия Великой Победы. Мини-реконструкция, военный госпиталь, штаб фронта перенесли участников в далекие суровые 40-е годы. Попурри военных песен, отрывки из произведений Александра Твардовского в исполнении Виктора Остапюка не могли оставить равнодушными ни взрослых, ни детей. Участников угостили настоящей солдатской кашей.



На мероприятии присутствовали председатель районного исполнительного комитета, член партии «Белая Русь» Валентин Ундруль, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит, член совета районного отделения партии «Белая Русь», председатель Уваровичского сельисполкома, сельского Совета депутатов Виталий Пантелеенко.

Знаковым событием для уваровчан и гостей стало открытие обновленной экспозиции музейной комнаты «Мы этой памяти верны». Благодаря исследовательско-поисковой работе новые уникальные экспонаты, касающиеся героического пути уроженца г.п. Уваровичи Александра Ефимовича Фурсикова, пополнили имеющийся фонд. Это еще раз подтверждает, что работа по патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и правды в учреждении образования не прекращается ни на минуту.

Благодаря финансовой поддержке районного отделения партии «Белая Русь» для музейной комнаты были разработаны и изготовлены тематические стенды, что позволит формировать мобильные передвижные экспозиции и участвовать в мероприятиях, проектах за пределами школы.

Как отметили организаторы, то, что идею проведения данного мероприятия поддержали их соратники из Гомеля, Мозыря, Хойник, – еще одно проявление единства и общности взглядов. Представители Уваровичской школы выражают благодарность заведующему медицинским пунктом филиала «Институт профессионального образования» Университета гражданской защиты Виктору Остапюку, сотруднику Хойникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, командиру поискового отряда «Честь Ветерану» в составе Гомельского областного клуба «Юнона» Александру Медведкову, группе военно-исторической реконструкции «Патриот» из Мозыря (руководитель Татьяна Журавлева) и выражают уверенность на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Наталья Логунова

Фото автора и Елизаветы Малой