Поезд Адлер — Калининград прибудет в Беларусь с опозданием примерно на шесть часов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую железную дорогу.

«По информации, поступившей от ОАО «РЖД», в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Россия) 14 сентября поезд №359 Адлер — Калининград отправлением из Адлера 12 сентября прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов», — рассказали в БЖД.

В Белорусской железной дороге просят с пониманием отнестись к обстоятельствам и учитывать эту информацию при планировании поездок.

«Более подробную информацию о времени прибытия поезда можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги», — уточнили в БЖД