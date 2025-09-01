Уважаемые педагоги, дорогие ребята и родители, примите самые теплые и искренние поздравления с Днем знаний – началом нового учебного года!



Это действительно общий праздник, волнующий и светлый, полный надежд и долгожданных встреч. К 1 сентября с одинаковым трепетом относятся как дети, так и взрослые. И в этом нет ничего удивительного, ведь каких бы успехов и высот ни достигал человек, восхождение к ним начинается в школе.

Пусть новый учебный год принесет ребятам глубокие знания, увлекательные открытия и станет для них отправной точкой к покорению новых вершин.

Спасибо педагогам за преданность такому благородному делу, за мудрость и веру в добро, за те знания, которые вы передаете учащимся. Желаем вам профессионального роста, талантливых и благодарных учеников, а родителям – как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями.

Дорогие друзья, пусть 1 сентября для каждого будет началом плодотворного пути к знаниям. Удачи всем, крепкого здоровья и радости!