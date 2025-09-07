Уважаемые работники и ветераны нефтяной, газовой и топливной промышленности, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!



Главным достоянием отрасли всегда были и остаются люди, преданные своему делу. Накопленный опыт и высокий уровень подготовки специалистов позволяют решать самые сложные производственно-технологические задачи, реализовывать новые проекты, добиваться хороших результатов.

В отрасли трудятся настоящие профессионалы, которых отличают такие качества, как добросовестность, ответственность, целеустремленность, надежность. Благодаря вам в дома людей приходят тепло и уют, работают предприятия.

Особые слова признательности – ветеранам, создавшим основу для современных достижений и воспитания молодой смены на лучших трудовых традициях старшего поколения.

Крепкого вам здоровья, благополучия, воплощения идей и планов, новых трудовых свершений!