Полное лунное затмение смогут увидеть белорусы вечером 7 сентября, сообщает БЕЛТА.

Как сообщает Московский планетарий, с 18.28 до 23.55 произойдет полное лунное затмение. Луна пробудет в тени Земли 1 час 22 минуты (с 20.31 до 21.53).

Затмение будет видно из любой точки, где Луна в это время находится над горизонтом, в том числе из Антарктиды, Азии, России, Африки, Океании и Европы.

Лунное затмение наступает, когда Луна (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Оно наблюдается на половине территории земли, там, где на момент затмения Луна находится над горизонтом. Вид затененной Луны с любой точки наблюдения одинаков.

Максимальная теоретически возможная продолжительность полной фазы лунного затмения составляет 108 минут. Такими продолжительными были, например, лунные затмения 13 августа 1859 года (106,5 мин.), 6 июля 1982 года (105,7 мин.), 16 июля 2000 года (106,4 мин.), 27 июля 2018 года (103 мин.) и будут затмения 26 июня 2029 года (102,7 мин.), 14 ноября 2217 года (102,6 мин.), 1 мая 2246 года (105,2 мин.), 1 мая 2264 года (106,2 мин.).

Полное лунное затмение 7 сентября (82,1 минуты) будет глубоким. Северная часть Луны пройдет через центр земной тени.