Ведущие белорусские туроператоры по автобусным турам в настоящее время решают проблемы с возвратом групп из Европы, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

Так, два автобуса, 82 туриста, должны были возвращаться из Греции и Италии 14 сентября через переход Тересполь – Брест.

Как сообщают туроператоры, группы будут перенаправлены на литовско-белорусский переход Мядининкай – Каменный Лог. Этим же переходом воспользуются группы, которые должны отправляться в эти дни в Европу.

Также белорусские туроператоры используют для поездок в Западную Европу транзит по Латвии, отмечают в РСТО.

Что касается дальнейшего хода событий, пока никаких кардинальных изменений в составленные до Нового года планы выездов в Европу автобусники не вносят.

Несмотря на всю неопределенность ситуации, в турфирмах отмечают, что паники нет – в том числе, среди белорусских туристов.

По-прежнему идут запросы и продолжаются бронирования автобусных комбинированных туров в Европу – например, на Рождество и Новый год.