Власти Польши продлили действие введенной в июне 2024 года буферной зоны вдоль границы с Беларусью до 4 декабря. Об этом сообщается на сайте польского МВД.

«Министр внутренних дел и администрации продлил действие буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца. Меры будут действовать с 6 сентября по 4 декабря», — уточнили в ведомстве.

Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью в июне 2024 года сроком на 90 дней, впоследствии ее действие неоднократно продлевалось.