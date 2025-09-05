Власти Польши продлили действие введенной в июне 2024 года буферной зоны вдоль границы с Беларусью до 4 декабря. Об этом сообщается на сайте польского МВД.
«Министр внутренних дел и администрации продлил действие буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца. Меры будут действовать с 6 сентября по 4 декабря», — уточнили в ведомстве.
Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью в июне 2024 года сроком на 90 дней, впоследствии ее действие неоднократно продлевалось.
Отмечалось, что зона охватывает протяженность границы на участке 60,67 км, расположенном в пределах территориального радиуса постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе. Глубина буферной зоны на большей части ее длины (44,55 км) составляет 200 м от линии границы. На участке длиной 16,12 км на территории природных заповедников ее глубина достигает около 2 км.