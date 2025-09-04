В работе принял участие главный санитарный врач района Сергей Антонов.

Обозначив круг вопросов для обсуждения, глава депутатского корпуса района акцентировал внимание на теме благоустройства и наведения порядка на земле в рамках тематического года, а также вопросе правоприменительной практики в данном направлении.

Главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева, докладывая по теме «Образование и наука – движущие силы развития общества и государства», остановилась на принципе непрерывности образования, праве на его бесплатное получение, других мерах поддержки детей и молодежи, об изменениях в Кодексе об образовании Республики Беларусь, экспорте образовательных услуг и ряде других вопросов.

Какая работа в целом проводится в районе по благоустройству территорий, об изменениях в правилах по благоустройству и ответственности граждан за их несоблюдение подробно рассказал Сергей Антонов, приведя конкретные примеры. Сергей Александрович призвал содержать домовладения и прилегающую территорию в порядке и думать не только о себе, но и соседях, окружающих людях.

При этом участники встречи отметили, что основной акцент в данном направлении ставится на профилактической работе, желании разъяснить нормы законодательства, а не на стремлении надзорных органов наказать граждан путем привлечения к административной ответственности.

В продолжение темы Сергей Халдай довел информацию о реализации Указа №116 на территории района по сносу ветхого пустующего жилья. На эти цели выделяются значительные денежные средства, и эта работа требует планомерного характера со стороны местной исполнительной власти. В целом, как отметил Сергей Анатольевич, работа по наведению порядка должна иметь системный характер, к ней должны быть подключены все предприятия и организации, а также граждане.

На встрече обсудили и тему ответственности за нарушение правил природоохранного законодательства, отметили внедрение в практику использования фотоловушек на той или иной сельской территории.