Регистрировать питомцев нужно с трех месяцев. Процедура несложная, проводится в службе «Одно окно». Новшество направлено в том числе на предотвращение роста количества безнадзорных животных. Наличие жетона у собаки или кошки обезопасит их от отлова.

Так или иначе, регистрация питомцев идет медленными темпами. В первую очередь, заметил глава региона Иван Крупко, необходимо более широко информировать граждан по всем вопросам регистрации. Ответственным службам поручено обеспечить действенную работу в данном направлении.

Гомельщина официально