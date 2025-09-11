В ходе мониторинга госконтролеры установили ненадлежащее состояние спортивных площадок в Колковской и Челющевичской школах Петриковского района, Гусевицкой школе Буда-Кошелевского района. В Колковской школе требовали ремонта баскетбольные щиты, подвальное помещение было захламлено. В Челющевичской школе на игровой площадке отсутствовал баскетбольный щит, в Гусевицкой школе – пришло в негодность покрытие баскетбольной площадки.

По предложению областного КГК местными органами власти и администрациями школ приняты оперативные меры по устранению выявленных недостатков.

Председатель Комитета А.А. Игликов