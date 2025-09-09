Посольство Беларуси дало рекомендации находящимся в Непале белорусам в связи с происходящими там беспорядками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«В связи с массовыми беспорядками в Непале посольство Республики Беларусь в Индии и Непале по совместительству рекомендует белорусским гражданам, находящимся в Непале, следовать указаниям местных властей, в том числе в рамках объявленного комендантского часа», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Кроме того, рекомендуется посещать столицу Катманду только в случае крайней необходимости и избегать мест проведения акций протеста.