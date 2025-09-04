В проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» врач уролог-андролог Александр Баценко рассказывает, каких проблем можно избежать в будущем, если найти время и отвести подростка на осмотр.

— Первый фактор, на который мы должны обращать внимание с точки зрения здоровья мальчишек-подростков, — это наличие варикоцеле. Это заболевание, при котором расширяются вены яичка, чаще всего с левой стороны, что повышает температуру мошонки.

Раньше мальчиков с такой проблемой поголовно оперировали. Сейчас стали относиться к ней достаточно спокойно, потому что операцию можно сделать на более позднем этапе. А 10 лет назад оперировали всех, таким образом снижая риски развития этой проблемы. Если мама своевременно приведет ребенка к урологу, мы оценим размеры, объем яичка, степень расширения вен и сможем предупредить развитие проблемы, сохранив мальчику возможность в будущем стать отцом.

Следующий момент — с подростками иногда сложно найти контакт. Такое сейчас время, и иногда модный представитель социальных сетей имеет больший авторитет, чем родители. Возможно, доктор найдет способ быть убедительным и объяснить мальчику, как ухаживать за собой (мыться утром и вечером), хотя бы раз в год проходить какие-то обследования (УЗИ почек, мочевого пузыря, мошонки). Доктор может предупредить, что нет понятия «безопасный секс» и с новым партнером нужно заниматься только защищенным сексом — то есть с презервативом. Родители могут такое упустить, а эта информация снижает риски инфицирования.

Именно в подростковом периоде закладывается фундамент мужского здоровья.