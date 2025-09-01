Для детей из многодетной семьи работники РОЧС организовали увлекательную экскурсию по ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево. Ребятам показали служебные помещения, в которых несут боевое дежурство спасатели, оборудование для тушения пожаров и спасения людей. Особый интерес у детворы вызвала кабина спасательного автомобиля. Здесь они смогли включить сирену, с которой пожарные следуют к месту вызова, ознакомиться с работой радиостанции и другого оборудования. Не менее увлекательным стало надевание боевой одежды и подача воды со ствола. Познавательная встреча подарила детворе массу положительных эмоций и новых знаний.

В завершение мероприятия семью ждал сюрприз: всем детям спасатели вручили книжки, первые прописи безопасности, раскраски и брошюры по основам безопасности жизнедеятельности, картинки с расписанием уроком, а первокласснику подарили школьный портфель с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Акция «Собери портфель первокласснику» стала важным шагом в создании доброй атмосферы для детей, нуждающихся в заботе и внимании. Спасатели продолжают активно участвовать в жизни общества, демонстрируя, что безопасность и забота о будущем поколении – задача общая.

Давайте вместе сделаем новый учебный год успешным и безопасным!

Буда-Кошелевский РОЧС