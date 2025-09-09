Ровная спина – это дело привычки, которая закладывается с раннего возраста. Чаще всего мы портим осанку еще в детстве. Неправильная посадка за партой, неправильная посадка за домашним рабочим столом, дефицит движения и долгие часы с учебником, плохое освещение, которое заставляет склоняться к самому столу… Как сохранить ребенку красивую осанку и здоровую спину?

Вред неправильной осанки

Позвоночник школьника еще формируется и окрепнет только к подростковому возрасту. А к 6–7 годам, когда ребенок идет в школу, позвоночник пока гибкий, как пластилин. И именно в это время важно следить за правильной осанкой. Под правильной осанкой принято понимать положение тела, при котором голова немного приподнята, плечи развернуты, лопатки приближены к позвоночнику, не выступая при этом, а линия живота не выходит за уровень грудной клетки. Нарушение осанки школьника может привести к следующим осложнениям:

болям в нижней части спины и шее, мышечным блокам из-за того, что ребенок постоянно держит спину в неестественном положении;

головным болям и даже мигрени;

остеохондрозу и сколиозу;

нарушению кровообращения и дыхания;

реальной задержке в росте.

Ортопедические ранцы

Для равномерного распределения нагрузки ребенку нужен не бесформенный рюкзак, а твердый ранец. Причем его высота должна составлять не более 30 см, а вес в ненаполненном состоянии – не больше 500 граммов. Есть специальные ортопедические ранцы с жесткой спинкой анатомической формы, которая не дает сутулиться.

Школьная парта

Самое главное – объяснить ребенку, как правильно сидеть за школьной партой. Обе ноги должны твердо стоять на полу, а колени согнуты под прямым углом. Разумеется, спину необходимо держать ровно. Этому поспособствует положение рук на парте, которые служат опорой и не дают груди опираться на край стола. Время от времени школьнику нужно менять свое место в классе, пересаживаясь за другую парту.

Компьютерный стол

Наверняка у вас есть компьютер, и ребенок уже активно им пользуется. И просто играя в компьютерные игры, и выполняя домашнее задание, малыш должен сидеть правильно. Для этого поставьте монитор по центру стола, непосредственно перед глазами ребенка, чтобы ему не приходилось изворачиваться, когда смотрит на экран. Выберите удобный стул со спинкой анатомической формы. При любой работе за столом стоит делать 15-минутные перерывы каждые 45 минут.

Советы родителям

Маме и папе нужно постоянно контролировать положение спины ребенка и делать ему замечания о сутулости, пока правильное положение при посадке не войдет в привычку. Обращайте внимание не только на то, как малыш сидит за столом, но и на то, как смотрит телевизор или ходит. И обязательно подавайте хороший родительский пример, держа спину ровно и не сутулясь. Тогда ребенок поймет, что прямая осанка – это норма, а не жесткие и несправедливые требования.

Упражнения для исправления осанки у детей

Нужно ходить на месте, удерживая осанку ровной на протяжении 10–15 минут.

Выполните десять приседаний, вытягивая руки перед собой и удерживая спину ровной.

Стоя ровно, нужно поочередно расслабить все мышцы тела, а затем напрячь их, не сгибая спину.

Сесть на стул или на пол. Приблизить лопатки максимально близко друг к другу, затем расслабиться. Повторите упражнение десять раз.

Исходное положение – лежа на спине. Поочередно поднимайте вверх ноги, задерживая их в верхнем положении на пять секунд. Повторите десять раз.

Нужно стать ровно, ноги поставить на ширину плеч, руки поместить на пояс. На вдохе разведите локти, чтоб лопатки встретились. На выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 5–10 раз.

Руки нужно соединить за спиной. Сделайте по пять наклонов в стороны. Дыхание может быть произвольным.

В руки нужно взять гимнастическую палку и вытянуть руки перед собой. На выдохе присесть, на вдохе вернуться в исходное положение. Сделайте 3–4 подхода.

Для следующего упражнения нужно лечь на живот, вытягивая вперед руки. Одновременно поднимайте руки и ноги вверх, немного прогибаясь в пояснице. Повторите упражнение пять раз.

Следующее упражнение – ходьба на носках с книжкой на голове. Можно устроить с ребенком соревнование и ходить с ним вместе.

Хорошим упражнением, отлично формирующим осанку, является «кошка». Стоя на коленях, ребенок должен упереться руками в пол, голова опущена. Малышу нужно выгибать мостиком спину, а затем прогибать ее, поднимая высоко голову и выгибаясь уже в противоположную сторону.

Малышу нужно сесть по-турецки. Спину пусть держит ровно, а руки вытянет над головой и тянется как можно выше. Выполните 2–3 повторения.

Упражнения при нарушении осанки, направленные на укрепление мышц спины

Упражнения для правильной осанки у детей также должны укреплять мышцы спины. Время выполнения их составляет от 30 секунд до 3 минут.

Сядьте на пол, коленки подтяните к себе, обхватывая их руками. Нужно покататься на спине по полу, а затем вернуться в исходное положение.

Исходная позиция – лежа на спине. Выполняйте круговые движения ногами, имитируя езду на спине.

Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища, ноги согните в коленках. Таз оторвите как можно выше от пола, удержитесь в таком положении на пять секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение пять раз.

Ребенку нужно упереться в пол руками, мама же в это время должна взять его за лодыжки. Пусть малыш ходит на руках в течение 2–3 минут.

Поочередно ходите на пятках, носках, внешних краях стоп по полминуты. Затем встаньте на четвереньки и вытягивайте левую руку и правую ногу, а затем смените их.

Упражнения для осанки для детей младше четырех лет

Упражнения для осанки детям 3–4 лет должны выполняться в виде игры.

Ходьба по веревке, расположенной по полу, подобно канатоходцу.

Пусть малыш ползает по полу под натянутой веревкой.

Упражнение «крокодил». Малышу нужно лечь на живот на пол, вытянуть вперед руки. Затем пусть поднимет голову плавно вверх, при этом прогибая поясницу и не отрывая от пола рук. Плавно вернитесь в исходное положение. Упражнение нужно повторить несколько раз.

Упражнение «дровосек». Малышу нужно выполнять наклоны, будто он рубит дрова.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»