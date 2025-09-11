Сегодня православные христиане вспоминают события мученической кончины Предтечи Господня, описанные евангелистами Матфеем и Марком.

Священное писание повествует о том, как царь Ирод Антипа велел убить Божиего пророка. Иоанн Креститель обличил царя, сожительствовавшего с женой своего брата Иродиадой. В тот день, когда случились эти трагические события, Ирод Антипа устроил пир. Дочь Иродиады Соломея танцевала перед гостями и так им понравилась, что царь пообещал ей любую награду. Иродиада, желая отомстить святому, сказала дочери просить голову Иоанна Крестителя. Так Божий угодник завершил свой земной путь.