Сегодня православные христиане вспоминают события мученической кончины Предтечи Господня, описанные евангелистами Матфеем и Марком.
Священное писание повествует о том, как царь Ирод Антипа велел убить Божиего пророка. Иоанн Креститель обличил царя, сожительствовавшего с женой своего брата Иродиадой. В тот день, когда случились эти трагические события, Ирод Антипа устроил пир. Дочь Иродиады Соломея танцевала перед гостями и так им понравилась, что царь пообещал ей любую награду. Иродиада, желая отомстить святому, сказала дочери просить голову Иоанна Крестителя. Так Божий угодник завершил свой земной путь.
Православные верующие 11 сентября придерживаются строгого поста.