В программе встречи – посещение нескольких объектов благоустройства, созданных при поддержке областной ассоциации местных Советов депутатов.

«Мы не ограничиваемся реализацией местных инициатив, – отметила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич. – Для нас важно каждое рабочее место, созданное в сельской местности. Как правильно говорит наш Президент: без развития села страны не будет».

На примере агроусадьбы в Добрушском районе гостям рассказали, как преобразовать пустеющие дома под дачу, новые проекты. Главное – заинтересовать покупателя.

Объектом пристального внимания стали пруд «Барыня» в Марьино, экскурсионный маршрут «По святой земле Иоанна Кормянского», которые стали результатом реализации гражданской инициативы.

