В программе встречи депутатского корпуса Гомельщины – посещение нескольких объектов благоустройства, созданных при поддержке областной ассоциации местных Советов депутатов. Но первой остановкой на их маршруте стала агроусадьба в деревне Марьино.

– Мы не ограничиваемся реализацией местных инициатив, – отметила председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич. – Для нас важно каждое рабочее место, созданное в сельской местности. Как правильно говорит наш Президент: без развития села страны не будет.

Агроусадьба вызвала живой интерес участников семинара. Они спрашивали обо всем от возникновения идеи до ее воплощения в жизнь и стоимости проекта. Позже глава регионального депутатского корпуса пояснила: на этом примере отлично видно, что ветхие и бесхозные дома необязательно сносить. Их вполне реально продать людям под дачу, реализацию неких проектов. Главное – заинтересовать покупателя.

И все же главной темой дня стали местные инициативы. Объектом пристального внимания выступил пруд «Барыня» в Марьино, экскурсионный маршрут «По святой земле Иоанна Кормянского».

– На Добрушчине в последние годы реализовано несколько проектов, предложенных сельчанами, – рассказал председатель Добрушского районного Совета депутатов Владимир Малиновский. – Некоторые из них напрямую связаны с благоустройством населенных пунктов, другие – с развитием туризма в сельской местности. Главное, что в их реализации участие принимают сами люди, причем, как финансово, так и собственноручным трудом.

