Вопросы жителей региона касались земельных споров, трудоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Мария Терентьевна из Речицкого района просит помочь в решении земельного спора, а также снести большие деревья на проселочной улице у своего дома, чтобы они не повредили провода.

Гомельчанка Надежда Николаевна обратилась сразу с двумя вопросами. В подвале ее многоквартирного дома часто прорывает канализацию, что доставляет дискомфорт жильцам: в подъезде неприятный запах, а в подвале нельзя хранить личные вещи. Кроме того, молодой сосед дозвонившейся прикрепляет электросамокат к скамейке, что мешает отдыху пенсионеров.

Вопросы будут детально проработаны и останутся на личном контроле губернатора до их решения.

Гомельщина официально