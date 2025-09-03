Награждение состоялось в рамках встречи с зарубежными и белорусскими делегациями – участниками Cлавянских литературных дожинок.

Иван Крупко подчеркнул, что Славянским литературным дожинкам в этом году двадцать лет, они стали культурным брендом, а прозаики и поэты выполняют важную гуманитарную и духовную миссию:

«Нам важно остаться читающей нацией, так как это один из важнейших факторов обеспечения государственной безопасности. Язык и литература остаются фундаментом в воспитании высоких моральных качеств, формировании гражданственности. Гомельщина во все времена славилась литературными талантами, и в эпоху сильнейшего информационного противостояния ценность вашего слова высока как никогда».

Именно писателям под силу донести до современников правду о событиях Великой Отечественной войны, отметил глава региона. А это важно, чтобы не потерять духовную веру, историческую память и подпитать общие корни славянских народов.

Гомельщина официально