Годовой план ввода жилья – 565 тысяч квадратных метров. Из них около 300 тысяч – многоквартирные дома, более 200 тысяч – индивидуальное жилищное строительство. На данный момент план выполнен на 44%, введено порядка 250 тысяч квадратов жилья.

Большинство районов идут в графике, лишь в отдельных отмечено незначительное отставание.

«Ввод жилья – один из основных целевых показателей. План строительства должен быть расписан на каждый месяц, а до 1 декабря годовые планы выполнены. Старайтесь успеть до наступления холодов и морозов», – поставил задачу губернатор.

Участие в совещании принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Гомельщина официально