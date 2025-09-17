«Ваш визит является подтверждением крепнущей дружбы между нашими регионами. Гомельская область высоко ценит партнерство с КНР, экономические и гуманитарные связи между нами развиваются в духе всепогодного сотрудничества».

За последние несколько лет товарооборот с Поднебесной вырос почти в два раза. Основой сотрудничества являются межрегиональное взаимодействие, подчеркнул губернатор:

«Гомельскую область с Китаем связывают пять соглашений об установлении побратимских отношений. Мы придаем большое значение взаимным поставкам товаров и услуг, заинтересованы в их наращивании. По ряду направлений имеются хорошие перспективы».

Гомельщина официально