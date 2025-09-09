Предваряя диалог, глава района обозначил, что информационные встречи проводятся не только на предприятиях района государственной формы собственности, но и на предприятиях малого и среднего бизнеса. Говоря об ООО «Вахавяк Плюс», Валентин Антонович отметил, что предприятие экспортоориентированное, динамично развивается и вносит значительный вклад в экономику и в развитие района в целом.

Председатель райисполкома остановился на социально-экономическом развитии Будакошелевщины, отметив выполнение 11 доведенных показателей из 13. В текущем году будет введено в эксплуатацию порядка 7 тыс. кв.м жилья, в том числе социальное и арендное жилье. Арендное жилье предусмотрено для специалистов востребованных для района профессий. Хороший темп в 2025 году демонстрирует сельскохозяйственное производство. Около 115 тыс. тонн составил валовой сбор зерновых в нынешнюю жатву, район является лидером в данном направлении. Выполняется показатель по темпу роста заработной платы, промышленного производства, экспорту товаров и услуг, создано 7 новых предприятий.

Валентин Ундруль рассказал также о строительстве социальных объектов: уже введена в эксплуатацию современная спортивная площадка в аг. Коммунар, планируется завершение строительства городского стадиона в райцентре.

В теме благоустройства глава района обозначил проведение осеннего субботника и призвал трудовые коллективы принять активное участие в озеленении города.

Особое внимание Валентин Антонович уделил предстоящему государственному празднику – Дню народного единства и его значимости для Беларуси. В продолжение темы начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко напомнила присутствующим факты из истории возникновения праздника и о мероприятиях, которые будут проходить в районе в рамках этой даты.

В ходе встречи члены трудового коллектива имели возможность задать вопросы или внести предложения председателю райисполкома в индивидуальном порядке.