Вопросы, с которыми обратились жители к главе района, касались благоустройства придомовых территорий, освещения, функционирования канализационной системы в многоквартирных жилых домах райцентра и других тем.



Жительница города Минска, несмотря на то, что вопрос по установке наружного электрического освещения по ул. Дрозда В.П. г. Буда-Кошелево был решен, в ходе приема поблагодарила руководство района и ответственные службы за оперативное его решение. Вместе с тем гостья райцентра внесла предложения по установке скамеек по ул. Головачева в г. Буда-Кошелево и оборудованию остановочного пункта пассажирских перевозок около гражданского кладбища, расположенного вблизи н.п. Залуневье.

Жительница райцентра обратилась с темой благоустройства придомовой территории у жилого дома №9 по ул. Совхозной. По поручению председателя райисполкома ответственные службы должны проработать вопрос по устранению критичной ямочности.

Проблему затопления подвального помещения канализационными стоками озвучила жительница многоквартирного жилого дома №18 по ул. Совхозной. С учетом того, что вопрос касается не только данного дома, принято решение о проведении расширенного совещания с участием руководства района, всех заинтересованных служб по рассмотрению и разрешению ситуации.

Вопрос с удалением опасных деревьев, произрастающих вблизи одного из домовладений в н.п. Уза, был разрешен до приема.