От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с Днем танкистов.

Танковые войска — это символ мужества, силы и несокрушимости, олицетворение доблести и героизма. Вы — наследники славных поколений воинов, которые в годы тяжелейших испытаний стояли на защите Отечества, демонстрируя отвагу и преданность долгу.

Сегодня, как и прежде, белорусские военнослужащие одного из главных родов войск современной армии остаются важнейшей опорой национальной безопасности, гарантом суверенитета и стабильности государства. Ваш профессионализм и воинское мастерство, тактическая подготовка и умение работать в команде подтверждают стратегическую значимость Вооруженных Сил в обеспечении обороноспособности нашей страны.

Особые слова благодарности — ветеранам танковых войск, чей опыт, решительность и хладнокровие стали примером для нынешнего поколения защитников Родины. Ваша мудрость и наставничество помогают воспитывать достойных преемников, укрепляя мощь белорусской армии.

Пусть преданность делу и вера в справедливость всегда ведут вас к новым успехам во имя нашей любимой Беларуси.

Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь