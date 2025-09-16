— Меня чем-то трудно удивить, ведь я действительно давно в политике. Извините за нескромность, но я уже не раз говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. И это не про высшие силы и провидение. Я реалист и прагматик. Речь про то, как в человеке по мере взросления, постепенно, «от жизни, от земли» зарождается осознанная любовь к стране, своему народу, готовность в трудный для государства момент взять на себя ответственность и сделать все, чтобы оправдать доверие соотечественников. Это про установление особой связи со своим народом. Про ответственность за принятые политические решения и тяжелейшую работу — без оглядки на все.

Говорю абсолютно откровенно: я безмерно уважаю и люблю своих людей, свою страну. И для меня самое страшное — подвести народ, который в меня поверил. 30 лет назад я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую. Как бы ни было сложно.

Если вы следите за нашей политической повесткой, то знаете, что самые судьбоносные для страны решения мы принимаем с учетом мнения людей и их интересов. Через референдумы. Я привык во всем полагаться и опираться на народ. И глубоко убежден, что только он вправе решать свою судьбу. В этом суть древней славянской традиции нашего народовластия со времен вече.

Главная идея, с которой я когда-то пришел в большую политику, — сохранить преемственность. Были внутренняя уверенность в правоте этого курса и запрос общества. Поэтому была поддержка. Народ понимал: у нас есть свое государство и, если его предательски загубим, придется начинать сначала.

Такая вот житейская формула успеха: хочешь расти, двигаться вперед — учитывай волю народа и не ломай выстроенную предыдущими поколениями опору. Мы знаем, как жили наши предки, когда подчинялись законам и интересам других государств. Знаем, как начала меняться жизнь белорусов в советский период. Поэтому в 1990‑е даже речи быть не могло о том, чтобы потенциал, созданный в БССР, отдать зарубежным толстосумам-олигархам. Ни за какие деньги. Люди не поняли бы и не позволили бы это сделать.

Я всегда стремился, чтобы белорусы были счастливы на родной земле. Чтобы сами управляли собственной судьбой и страной. И пусть мы сегодня живем небогато, но достойно. Мы живем на своей земле, знаем, как жить и что делать исходя из ресурсов, которыми располагаем, — природных, трудовых и других. А главное, мы живем в мирной, спокойной и безопасной стране. Поверьте, если не будет мира, если в стране начнут стрелять и взрывать — уже ничего не надо: ни работы, ни зарплаты…

Вот почему я не устаю повторять: лучше воевать в поле, на заводе и ферме, чем в окопах. Нам нельзя расслабляться и самоуспокаиваться. Мы можем достичь большего, если будем работать и будем едины. Как будем работать, так и будем жить. Главное, чтобы в мире и согласии.

За этот путь миллионы наших соотечественников в прошлом отдали жизни. За этот путь белорусы отдали свои голоса 30 лет назад и голосуют сегодня. Я верен ему и буду идти по нему до конца, чтобы сохранить суверенную и независимую Беларусь.

«Мы всегда предлагали и предлагаем жить по-добрососедски»

— С началом СВО на Западе развернулась масштабная антироссийская истерия, в рамках которой зачастую принимаются абсурдные решения, идущие вразрез с интересами населения собственных стран. В их числе, очевидно, — заявления польских и прибалтийских политиков о намерении заминировать границы с Республикой Беларусь. Как Минск будет на это реагировать, если соседи перейдут от слов к делу?

— Подобные заявления — лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что политика эта не меняется. Прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, а там, на Западе, до сих пор считают наши страны и их братский союз угрозой. Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы защитные меры. Одна из них — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Все это не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь. Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную.

Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения. Мы готовы дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, идем туда, где нас ждут. Но идем «не на танках, а на тракторах».

А вот действия наших соседей вряд ли будут способствовать безопасности и стабильности в регионе. Ну зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считаные минуты? Миллионы долларов вложили, разворовали половину, минируют границы, накачивают армии войсками и техникой, а что в итоге? Кому от этого лучше? Такое безумство в первую очередь опасно для самих же инициаторов. В зоне риска оказываются жители приграничья, страдают животные.

К счастью, простые люди все понимают и выступают против этих опасных авантюр. Как, например, более половины (54 процента) опрошенных год назад поляков. Кому хочется мириться с тем, что правительство тратит налоги граждан не на социальную сферу, а на военные нужды и бездумные провокации? К чему привели те же санкции, введенные против России и Беларуси? Поляки, литовцы, латыши уже столкнулись с ростом цен на энергоносители, потерей традиционных рынков, снижением поступлений в бюджет. Время показало, что санкции — выстрел себе же в ногу.

Однако в руководстве Польши, Литвы и Латвии политические амбиции важнее здравого смысла. Бюджет на оборонные расходы в этих странах уже приближается к 5 процентам (для сравнения, в Беларуси — не более 1 процента). За все платят простые люди, социальное самочувствие которых с каждым днем тает вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но о них, как и о последствиях безумных решений, никто не думает.

Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую.

Однако соседей не выбирают, они от Бога. И мы всегда предлагали и предлагаем жить по-добрососедски. Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо. К сожалению, наши взаимоотношения с той же Польшей далеки от идеала. Не по нашей вине. Но для нас важно иметь дружественную и добрососедскую Польшу.

«Мы все же надеемся, что у польских коллег возобладают политические мудрость и здравомыслие»

— Ожидаете ли вы каких-то изменений в отношениях с Варшавой в связи со вступлением в должность нового польского президента Кароля Навроцкого?

— Скажу честно, мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога. С одной стороны, одним из лозунгов пана Навроцкого на выборах был «Польша прежде всего». В своих предвыборных выступлениях он неоднократно заявлял, что защита польского народа — одна из целей его президентства. Мы понимаем, что на этой теме во время предвыборной гонки было удобно набирать очки. Но мы знаем, что польский народ хочет развивать отношения с нашей страной. Поляки и белорусы — не враги друг другу. С другой стороны, Варшава продолжает выдвигать необоснованные претензии и обвинения в адрес Беларуси. Она же приютила, политически и информационно подпитывает наших «беглых», используя их в своих целях.

Продолжаются попытки переписать, «переиграть» историю, подогнать ее толкование под политическую конъюнктуру. Мы также хорошо знаем, какую роль сыграл нынешний президент Польши (в его бытность руководителем польского Института национальной памяти) в демонтаже памятников советским воинам, погибшим при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков. Только вдумайтесь: 600 тысяч советских воинов, среди которых немало белорусов, погибли в боях за Польшу и навсегда остались лежать в польской земле! И кто из тамошних политиков сегодня об этом вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Угрозами, санкциями, милитаризацией, «байполами», «байсолами» (BYPOL, BYSOL — финансируемые Западом антиправительственные НКО. — Прим. ред.) и прочими диверсиями.

Навроцкий является убежденным сторонником НАТО и союза с США и вряд ли отступит от своих убеждений. Потому не приходится ждать, что будет как прежде. Но мы все же надеемся, что у польских коллег возобладают политические мудрость и здравомыслие. Надеемся, что по ту сторону границы нас услышат, будут объективно оценивать ситуацию в Беларуси и перестанут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы открыты для диалога. В современных условиях важно находить пути для решения проблем, а не создавать новые. Мы должны строить мосты, а не стены, чего не скажешь о соседях.

«Выбор в пользу союза с Россией продиктован самой жизнью»

— Говоря о напряженной обстановке на границе Союзного государства (СГ), нельзя не отметить, что часто именно внешний фактор становится мощным стимулом для внутреннего развития. В каком-то смысле мы даже благодарны Западу за санкционное давление, заставляющее нас в ускоренном порядке обеспечивать экономический суверенитет, добиваться финансовой и технологической независимости. Можно ли сказать, что за последние годы российско-белорусское многоплановое (экономическое, технологическое, оборонное) сотрудничество вышло на качественно новый уровень? Какие проекты в рамках СГ вы могли бы отметить как наиболее успешные и в каких сферах видите резервы для дальнейшего роста?

— Оглядываясь на пройденный путь, с уверенностью могу сказать: выбор в пользу союза с Россией продиктован самой жизнью. Этот выбор спас наши страны от экономической катастрофы и потери суверенитета. Особенно остро это проявилось после кризиса 1998 года, когда предприятия останавливались, цены росли, люди теряли сбережения. Именно тогда стало окончательно ясно: либо мы вместе находим решение, либо каждая страна будет выживать поодиночке. И мы нашли этот путь — через реальную экономическую интеграцию, создание совместных производств, согласованную социальную политику.

Да, не все получалось сразу. Порой казалось, что компромисс невозможен. Но мы знали — цена вопроса не в краткосрочной выгоде, а в исторической судьбе народов. Мы прошли через множество испытаний: финансовые кризисы, глобальные экономические потрясения, бешеные санкции Запада. Вместе мы выдержали серьезную проверку на прочность. Выдержали потому, что создали уникальный формат интеграции, не имеющий аналогов в мире. При этом каждая страна сохраняет свой суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство. Сильные суверенные государства — сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции.

Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила СГ. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества. Россия была и остается главным торгово-экономическим партнером Беларуси. По итогам прошлого года Беларусь вошла в четверку стран мира по объему товарооборота с Россией и продолжает лидировать среди стран СНГ. Торговый оборот между странами вырос в семь раз, достигнув в прошлом году вместе с услугами почти 60 миллиардов долларов.

Повышенное внимание уделяется импортозамещающим проектам. Например, карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 тонн с российским двигателем Ярославского моторного завода мощностью 1050 л.с. Ранее в данном классе применялись только импортные двигатели. Российский агрегат не уступает зарубежным аналогам и при этом имеет меньшие издержки при эксплуатации.

Заметных успехов достигли в микроэлектронике. Дорожная карта до 2030 года предусматривает создание 88 новых видов продукции. Полным ходом идет реализация проекта «Союзный станок», в котором все комплектующие производятся на территории Беларуси и России. Благодаря совместным усилиям обеспечена на 100 процентов продовольственная безопасность СГ.

Но главным достижением считаю ощутимое улучшение качества жизни граждан Беларуси и России. Жители СГ сегодня пользуются равными правами при трудоустройстве, социальном обеспечении, медицинском обслуживании, образовании и в пенсионных вопросах. И это не пустые слова, а реально работающие механизмы. Введение льготных тарифов на мобильную связь, расширение избирательных прав, увеличение авиарейсов между регионами — все это реальные показатели укрепления союзных отношений.

Основой их дальнейшего развития является углубление региональной интеграции. Ежегодный Форум регионов Беларуси и России стал ключевой платформой для межрегионального сотрудничества, инноваций и выгодных контрактов. Взаимодействие в научно-технической сфере прошло серьезную эволюцию от поддержки отдельных отраслей до создания принципиально новых направлений. Особенно ярко этот прогресс виден в космической сфере. Только представьте: восемь совместных программ, первая белорусская женщина-космонавт на орбите, действующий совместный спутник дистанционного зондирования Земли и новый аппарат с рекордным разрешением в 35 см, где начинка наша, а платформа — российская.

Мы также активно работаем над созданием единого цифрового пространства, развитием искусственного интеллекта, внедрением умных технологий. В медицине наши совместные разработки спасают тысячи жизней. Настоящим технологическим прорывом и символом дружбы братских народов стала Белорусская АЭС. Это наш ответ политическому давлению и площадка для развития собственных компетенций в использовании мирного атома.

Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран.

В этом и суть нашего Союзного государства — не просто помогать друг другу, а создавать общие правила игры, ведущие к формированию полноценного единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны. 25 лет назад мы заложили для этого фундамент. Сегодня строим здание, а завтра возведем целый город на основе технологического суверенитета наших экономик. В нем обязательно найдется место для новых совместных проектов, прорывных технологий и новых открытий.

«Мирным переговорам по Украине нет альтернативы»

— Один из главных уроков кризиса вокруг Украины применительно к отношениям с коллективным Западом можно описать белорусской присказкой «абяцанкi-цацанкi, а дурню радасць» (обещаниям может верить только дурак. — Прим. peд.). Как вы восприняли запоздалые откровения европейских участников минских переговоров 2015 года о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, а лишь «покупали время» для киевского режима? Каким, по вашему мнению, может быть дальнейший диалог с подобными «партнерами»?

— Как я воспринял… Вы, наверное, не раз слышали, что я думаю по этому поводу. Было неожиданно, но не удивительно. Неожиданно, потому что от политиков такого уровня (а они себя причисляли к пантеону мировых лидеров, так ведь?) все же ждешь какой-то последовательности, серьезности, основательности. С другой стороны, признание евролидеров в том, что они вышли на переговорную площадку, простите за выражение, с фигой в кармане, было неудивительно. Ничего нового. Они привыкли врать, это их стиль. Вспомните, как после победы над гитлеровской Германией коллективный Запад одних нацистов сажал на скамью подсудимых, других, купивших себе жизнь секретами, прятал в США, Аргентине, Канаде. Вспомните, как мы разоружались после распада СССР. В каких пропорциях. Нам врали всегда. Можно много привести примеров, но суть не в этом.

Тогда, в 2015 году, мы готовили переговоры в Минске искренне. Мы старались думать о Западе как об ответственном партнере. Иначе в чем смысл выхода на переговорную площадку такого уровня? Да, мы рассчитывали, что подписанные в Минске договоренности заложат прочную основу для долговременной стабилизации. Все работали по-настоящему. Семнадцать часов тяжелейших переговоров, без сна, с эмоциональными спорами, но с желанием остановить кровопролитие, восстановить мир.

А Меркель и Олланд, по их же признаниям, приехали усыпить нашу бдительность, накопить сил и подкинуть поленьев в украинский костер. Так чего же вы сегодня обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем ему общаться с политиками, репутация которых ниже плинтуса. Ему нужны и партнеры, и оппоненты, с которыми он будет говорить на равных. А на равных — это уже с другими лидерами. Это страны ШОС, БРИКС. Формируется серьезный противовес старым структурам. И этот маховик не остановить — новые центры силы набирают политический вес. С ними придется считаться.

На саммите ШОС я внимательно слушал Председателя КНР Си Цзиньпина. Его глобальная инициатива — управление на основе равноправия и справедливости. Си предлагает: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. И это именно то, что нужно, чтобы размотать клубок накопившихся проблем в международной повестке. Это то, что восстановит доверие, утраченное из-за авантюр Евросоюза. А при тех вводных, которые имеем по итогу признаний его лидеров, доверия к нашим западным соседям нет. Я не знаю, как можно вести с ними дела в принципе.

Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта. Нам остается верить, что Президент Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту. На Аляске, что бы там ни писала европейская и отчасти американская пресса, Трамп со своей ролью — а он играл исключительно роль посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта, — я считаю, справился.

У меня состоялся с ним откровенный, хороший разговор по телефону. Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске — это уже ему виднее. Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит.

«Наша визитная карточка на глобальной арене — основательность и неукоснительная реализация достигнутых договоренностей»

— В истории белорусской дипломатии есть яркие вехи, включая участие в учреждении СССР и в основании ООН. И на современном этапе Минск отличает активная позиция в отношениях не только с соседями по постсоветскому пространству, но и в глобальном масштабе. Если говорить о налаживании связей со странами мирового большинства, как бы вы обозначили приоритеты Республики Беларусь в Азии, Африке, Латинской Америке? Какое значение для Минска имеет встраивание в ШОС и БРИКС и в чем главные конкурентные преимущества белорусской внешней политики?

— С момента обретения независимости Беларусь системно и целенаправленно выстраивала дружественные отношения с зарубежными партнерами. В основе этого процесса — принцип многовекторности нашей внешней политики. Собственно, как страна с открытой экспортно ориентированной экономикой мы не имели и не имеем другого выхода. Разумеется, мы стремились сотрудничать со всеми. К сожалению, в отношениях с нами Запад практически с самого начала применял двойные стандарты, вводил санкции и ограничения под надуманными предлогами. Это была изначально проигрышная стратегия, хотя бы потому, что они — не весь мир и даже не его большинство.

За последние несколько лет экспортные товарные потоки Беларуси были переориентированы с Запада на иные рынки. Не по нашей прихоти, конечно. Страны дальней дуги, двери которых открыты для нас, это уже не просто «пояс» экономического роста, а пространство равноправных партнеров, где пересекаются интересы ведущих мировых держав, формируются новые альянсы и центры силы. Внимание всех без исключения приковано сегодня к Азии, Африке и Ближнему Востоку.

В Азии мы активно развиваем диалог с Китаем, Ираном, Вьетнамом, Индонезией, Пакистаном, КНДР, Индией, Таиландом, Лаосом, Камбоджей, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами. И это далеко не полный список. Говоря о Ближнем Востоке, могу сказать, что мы активно взаимодействуем с Оманом, ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром. Тут мы выбрали тактику наведения мостов, когда определенные страны становятся нашими проводниками в другие регионы.

В Африке мы достигли немалых результатов. Конечно, все познается в сравнении. В прошлом году нам удалось существенно прибавить в уровне экспорта, он составил более полумиллиарда долларов. Успешно реализуются совместные программы механизации сельского хозяйства с Зимбабве и Нигерией. Этот элемент сотрудничества стал брендом Беларуси в Африке и вызывает значительный интерес у других стран континента — от Гвинеи-Бисау до Мозамбика. Укрепляются связи с традиционными партнерами: Египтом, Кенией, ЮАР, Эфиопией. Новый импульс получили контакты с Алжиром. Мы верны своим подходам — приходим в Африку как друзья, чтобы помочь и научить там, где в этом есть потребность.

Что касается Латинской Америки, то мы нацелены на всестороннее укрепление межгосударственного диалога с нашими основными союзниками в регионе — Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. Благодаря планомерному и поступательному выстраиванию сотрудничества с Аргентиной, Бразилией, Колумбией, Панамой, Уругваем и Эквадором мы видим практическую отдачу и готовность этих стран к прагматичному взаимодействию.

Но не стоит забывать, что дипломатия не ограничивается двусторонними контактами. Мы стали полноправными участниками одной из крупнейших влиятельных региональных структур — Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь обрела статус партнера БРИКС — объединения, которое, по сути, является голосом глобального большинства.

Наш стратегический вклад в стабильность и развитие Азии, Африки и Латинской Америки — обеспечение продовольственной безопасности. Мы можем предложить и, что самое главное, реализовывать комплексные интегрированные решения — от поставок сельхозтехники и трансфера технологий до организации переработки, хранения, сервисного обслуживания, логистики. Наша визитная карточка на глобальной арене — основательность и неукоснительная реализация достигнутых договоренностей, умение решать масштабные задачи оптимальными силами.

«Новый исторический музей с парком Народного единства — это запрос времени»

— Учитывая, что по первому образованию вы историк, видимо, не в последнюю очередь и по этой причине в Беларуси бережно относятся к сохранению исторического наследия, включая советский период. Об этом свидетельствует и забота на самом высоком уровне о мемориальном комплексе «Дзержиново» — родовой усадьбе Дзержинских, где прошло детство знаковой для наших стран фигуры — основателя отечественной внешней разведки Ф. Э. Дзержинского. В год 80‑летия Великой Победы вы выступили с инициативой строительства нового Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства в Минске. Расскажите, в чем идея данного масштабного проекта и какова роль молодежи в его реализации?

— Новый исторический музей с парком Народного единства — это запрос времени. Главная задумка — показать непростой тысячелетний путь становления белорусской государственности и оформления белорусов как самодостаточной нации с уникальной историей и богатой культурой. Это право наш народ заслужил сполна.

Мы прошли сложный путь и достигли высоких результатов. Не сломались, когда жили под плеткой панов, не растворились в чужом этносе, когда этой же плеткой из белорусов выбивали историческую память, веру, язык, культуру. Построили государство на небывалой разрухе после Первой мировой и Гражданской войн. Проявили массовый беспримерный героизм, защищая Родину в годы Великой Отечественной. Вся история народа — подвиг.

Это должно стать объектом гордости для людей, особенно для молодежи, которая активно включилась в общенациональную стройку. Сегодня на этой площадке трудятся студенческие строительные отряды нашего республиканского союза молодежи. Ребята с энтузиазмом и в прямом смысле слова приобщаются к истории своей страны.

Главное мое требование к авторам проекта: не должно быть националистического или ура-патриотического перехлеста. Нужно отразить объективный взгляд на нашу историю. Все должно быть основано на фактах и сделано в духе времени. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому. Над проектом ведут работу наши опытнейшие архитекторы, строители и историки.

Параллельно разработана концепция экспозиции. История Беларуси в ней показана как непрерывный и закономерный процесс появления нашей страны на политической карте мира, все этапы исторического развития нашего народа отражены без изъятий и преувеличений. У нас же хватает сегодня любителей исказить историю.

«Вопреки давлению, мы не только сохранили, но и укрепляем спортивный потенциал страны»

— Если позволите, перейдем к спорту. Успехи белорусских спортсменов в теннисе, хоккее, биатлоне и других видах свидетельствуют о том, что Беларусь, несмотря на санкции, остается в числе ведущих спортивных держав мира. Расскажите, как поддерживаете атлетов в столь непростое время, как помогаете им сохранять форму? Какое место занимает сегодня спорт в вашей жизни и как часто в последнее время удается выходить на лед?

— Для нашей страны спорт — не просто соревнования и медали. Это один из краеугольных камней государственной социальной политики, инструмент развития международных связей и площадка для народной дипломатии. А самое главное — здоровье нации. Санкции международных спортивных органов поставили наших атлетов и тренеров в непростые условия. Однако, вопреки давлению, мы не только сохранили, но и укрепляем спортивный потенциал страны. Особую роль здесь играет сотрудничество с братской Россией. За последние три года проведено более 1700 совместных соревнований и учебно-тренировочных сборов.

В наиболее уязвимом положении оказались командные игровые виды спорта, которые лишились привычного международного календаря. Тут мы наладили системную работу, в том числе за счет участия в различных лигах, созданных россиянами. Мы активно развиваем спортивные связи с другими дружественными странами. Результаты выступления белорусских спортсменов на таких престижных соревнованиях, как Игры стран БРИКС, «Дети Азии» и «Игры будущего», демонстрируют наш высокий потенциал и приверженность Беларуси основополагающим олимпийским принципам.

Наша страна не только участвует в международных стартах, но и сама выступает организатором крупных спортивных мероприятий. Мы не закрываемся от мирового сообщества и гостеприимно принимаем у себя атлетов из других стран. Не ослабевает интерес со стороны иностранных участников к ежегодно проводимым у нас турнирам по борьбе, художественной гимнастике, боксу и другим видам спорта.

Совместно с Российской Федерацией мы опробовали новый формат открытых соревнований — Кубок сильнейших спортсменов. В этом году они охватывают три зимних и 15 летних видов спорта. На территории двух стран с начала года уже проведено 12 таких турниров, в которых в общей сложности приняли участие представители 18 государств.

Для спортсменов и их тренеров мы предусмотрели меры материального стимулирования за высокие результаты на международных соревнованиях, альтернативных мировым и континентальным. Последовательно реализуем программы господдержки спорта. Успешно ведется подготовка спортивного резерва, активно развивается детский и массовый спорт. Появляются новые и подающие надежды юные таланты.

Если говорить о личном отношении к спорту — он всегда занимал и продолжает занимать важное место в моей жизни. Физическая активность — не просто хобби, это образ жизни, который я пропагандирую и которому следую сам. По возможности, конечно, но стараюсь не реже двух раз в неделю выходить на лед, тренироваться. Я бы очень хотел, чтобы наша молодежь так же отдавалась выбранному делу, стремилась быть сильной и успешной.

«Всегда помните о своей Родине. Цените и берегите ее мирное небо»

— В завершение беседы такой вопрос. В советские годы многие подростки, вдохновленные известным фильмом с Павлом Кадочниковым, мечтали о «подвиге разведчика». Вы лично знакомы с представителями российского руководства, кто в юности сделал именно такой выбор и пошел в разведку. Были ли у вас подобные мысли, пригодился ли опыт службы в погранвойсках и какой совет в выборе жизненного пути вы можете дать молодежной аудитории нашего журнала?

— Как и все советские ребята, считал и считаю защиту Родины долгом настоящего мужчины. Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно. Солдат в то время вызывал у всех искреннее уважение. Сегодня мы вернули почти утраченный в 1990‑е престиж военной службе. Ребята теперь стремятся служить. Как и мы когда-то.

Военная служба закалила мой характер. Ее всегда вспоминаю с теплотой. Я благодарен командирам, которые меня многому научили. Часто думаю, что, если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня. Как единственный сын у матери и педагог по образованию в те годы я не подлежал призыву. Но я принял решение служить. Отчасти вдохновился примером двоюродных братьев и выбрал погранвойска.

Я, конечно, рвался туда, где сложно. Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя, принести пользу Родине. Наше поколение было так воспитано. Получил направление в Брестский пограничный отряд — лучший в Советском Союзе. И соответствовать этому статусу надо было круглосуточно. Тренировали нас мощно. На границе обстановка всегда напряженная, требует постоянной боевой готовности. А в таких условиях могут служить только физически крепкие, морально устойчивые и ответственные люди. Дослужился до инструктора политотдела воинской части Западного пограничного округа. Мне нравилось работать с личным составом.

После работы в комсомольских органах и лектором в обществе «Знание» решил продолжить службу офицером в 120‑й Рогачевской дивизии имени Верховного Совета БССР. Должность заместителя командира роты требовала умения настроить солдат на освоение военного дела, воспитать в каждом характер воина, настоящего защитника. Решение сложных задач имеющимися силами развивало умение разглядеть людей, просчитать их возможности, подсказать, где и в чем у каждого есть скрытый резерв.

Горжусь, что довелось поучаствовать в учениях «Запад-1981». Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи. Через военную службу познал простую истину: уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии. Сегодня этот опыт помогает мне как Главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны.

В этой связи со страниц издания хочу обратиться к тем, кому предстоит определять будущее Беларуси и России — нашей молодежи. Всегда помните о своей Родине. Цените и берегите ее мирное небо. Это самое дорогое, что мы — старшее поколение — смогли сохранить для вас. Очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми. Где бы вы ни были, какие бы вершины ни покоряли — сохраняйте связь со своими истоками. Союзное государство нуждается в ваших способностях, энергии и устремлениях во всех без исключения сферах.

Сохраните через века то братское единство, которое испокон веков делает белорусов и россиян по-настоящему родными народами. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. ред.) часто говорим: союз Беларуси и России проверен временем. Но сегодня я скажу больше — он проверен самой жизнью. И пока мы сохраняем верность общим идеалам, пока мы вместе строим общее будущее, нас не сломить никому. В этом непреходящая сила Союзного государства, залог нашей непобедимости.

