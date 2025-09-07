Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на открытом чемпионате США по теннису 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В финале последнего в сезоне турнира Большого шлема лидер мирового рейтинга Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6.

«Благодаря яркому таланту, трудолюбию, невероятной внутренней силе и характеру настоящего бойца ты продемонстрировала великолепную и стабильную игру, став первой теннисисткой с 2014 года, сумевшей защитить титул чемпионки US Open. Тебе, первой ракетке планеты, в очередной раз не было равных на корте, и миллионы белорусов, с замиранием сердца следившие за твоей игрой, гордятся и восхищаются этим триумфом», — говорится в поздравлении.

В активе 27-летней Соболенко теперь четыре победы на турнирах Большого шлема: по две на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).