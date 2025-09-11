Самую оптимальную площадку выбрали по итогам геологической и геодезической разведки.

«К этому проекту будет приковано повышенное внимание, контроль будет самый строгий. Объект должен быть реализован с учетом самых современных подходов, требуется рациональное использование средств», — подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко.

Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович отметил, что при проектировании и строительстве важно применять усиленные меры защиты:

«Комплекс должен качественно отличаться в вопросах безопасности, необходимо предусмотреть дополнительные меры на каждом производственном этапе. Задача строителей – повысить вероятность того, что объект будет работать без сбоев на протяжении длительного времени».

Гомельщина официально