Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков поручил определить прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря про развитие криптовалют, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси важно не упустить тренды и не потерять технологическое лидерство. «Задача государства в таких условиях — определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере. Это важно, поскольку это новое для страны направление, — сказал Президент. — Именно поэтому еще в 2023 году мною дан ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования сферы цифровых знаков, криптовалют. Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет».

Белорусский лидер обратил внимание, что сегодня деятельность по созданию, эмиссии и продаже-покупке токенов во многом регулируется Парком высоких технологий. «Понятно, что это происходит в рамках декрета №8 («О развитии цифровой экономики». — Прим. БЕЛТА)», — добавил он.

Как докладывает Комитет госконтроля, результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствуют о необходимости более тонких настроек такой деятельности. «В частности, установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случае не возвращаются, — заявил Президент. — Так дело не пойдет».

По словам белорусского лидера, фактически сегодня цифровая жизнь начинает опережать право, а точнее, инициирует создание его новых отраслей. Таким образом, подчеркнул он, по результатам совещания необходимо четко определить задачи государственных органов и ПВТ в сфере криптотехнологий с учетом имеющегося опыта и компетенций.

Кроме того, Президент поставил задачу наметить ключевые, принципиальные моменты в новом правовом регулировании, которое позволит добросовестным субъектам хозяйствования из Беларуси и иностранным инвесторам и «дальше спокойно работать в нашей цифровой гавани». Это также гарантирует финансовую стабильность, безопасность для государства, граждан и бизнеса.