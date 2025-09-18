Документ завизировали председатель горисполкома Владимир Привалов и заместитель генерального секретаря Народного Правительства города Чанчунь Чжан Юн. Стороны намерены приложить усилия расширения и углубления долгосрочного сотрудничества в сфере экономики, торговли, науки, технологий и иных сферах.

Соглашение о деловом партнерстве между администрацией свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» и китайской компанией Гуанжоу Юнбаода Трэйдинг Лимитед подписали руководители организаций Антонина Ежова и Юй Хай Юн. Стороны намерены развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, способствующее укреплению деловых контактов, расширению торгово-экономических связей Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Гомельщина официально