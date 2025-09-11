В Буда-Кошелевском районе за 8 месяцев 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 0 до 2 и травмированных в них детей с 0 до 3.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка на дороге, в том числе во время игр на улице. Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда – отсутствие чувства опасности. Поэтому одна из основных задач родителей и взрослых в целом – предупреждение детского травматизма.

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения:

— переходите дорогу размеренным шагом;

— переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожными знаками и разметкой;

— выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать — ребенок должен знать, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;

— не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора;

— из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги;

— привлекайте детей к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте им те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.;

— не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, ‑ это типичная ошибка, нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли;

— не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Что касается велосипедного травматизма, то каждый родитель, прежде чем купить своему ребенку велосипед, должен объяснить ему до 14 лет основные правила:

– кататься на велосипедах необходимо во дворах, в жилой зоне, на стадионах и в специально отведенных для этого местах;

‑ запрещено двигаться на велосипеде, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;

– ездить необходимо по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет – по тротуарам, не мешая пешеходам.

Проезжая часть дороги – не место для езды на велосипеде! В случае необходимости выезжать на проезжую часть дороги на велосипеде, разрешено только детям, достигшим 14 лет.

При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДЕТ В ОДЕЖДУ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (за исключением движения по велосипедной дорожке).

Не менее важной для безопасности велосипедиста является велоэкипировка. В настоящее время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные суставы. Конечно же, это не решит всех возможных проблем на дороге, но существенно снизит получение возможных травм.

Перевозка детей в транспортных средствах.

Согласно п. 178 Правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

‑ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

‑ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Также запрещена перевозка детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Заместитель начальника отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома по ИРиКО Левченко А.А.