Ингредиенты:

— картофель — 250 г;

— мука — 100 г;

— творог — 100 г. (9%);

— картофельный крахмал — 15 г;

— соль — 1/2 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

— мясной фарш — 200 г;

— лук репчатый — 1 шт. (75 г);

— соль — 1/3 ч.л.;

— перец черный молотый — 1/3 ч.л.

Приготовление:

Обжаривать мелко нарезанный лук. В миску выложить фарш, обжаренный лук, добавить соль, перец — перемешать. На мелкую терку натереть картофель. К картофельной массе добавить творог, соль, перемешать. Добавить крахмал, просеять всю муку. Замесить картофельное тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто должно получиться мягким, слегка прилипающим к рукам. Делим всю массу на шесть частей по 100 г, скатав из них шарики. Каждый шарик раскатать толщиной 0,5 см. На середину теста выложить столовую ложку мясной начинки. Соединить края теста. Обжарить в обильном количестве масла на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Сложить все пызы в кастрюлю, залить водой, чтобы верхушки совсем чуть-чуть выглядывали из воды. Тушить на медленном огне 45 минут под закрытой крышкой. Подавать горячие белорусские пызы со сметаной.