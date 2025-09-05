С целью предупреждения пожаров в сельской местности работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия в формате «Автолавка безопасности» в населенных пунктах Гусевицкого сельсовета. Мероприятия направлены на повышение уровня осведомленности сельчан о правилах пожарной безопасности и способах защиты себя и своих близких.

На каждом остановочном пункте автомагазина спасатели проводили беседы с людьми по безопасной эксплуатации электроприборов и электрооборудования, а также правильной эксплуатации отопительных печей. Внимание обращали на важность установки автономного пожарного извещателя, который может оповестить о возникновении пожара на ранней стадии, тем самым спасая жизни и имущество.

– Неосторожное обращение с огнем – одна из основных причин возникновения пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности, в случае возгорания звоните по телефону 101 или 112, – призвал граждан инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв. Эти рекомендации помогают предотвратить трагедии и минимизировать последствия.

Особое внимание было уделено вопросам выжигания сухой растительности и разведения костров в запрещенных местах. Сельчане могли задать волнующие их вопросы, что способствовало более глубокому пониманию темы безопасности.

В завершение встреч жители уходили не только с покупками, но и с полезными подарками — печатной продукцией профилактической тематики от МЧС. А для тех, кто не смог посетить автомагазин, буклеты были оставлены в почтовых ящиках.

Кроме того спасатели довели профилактическую информацию до жителей деревень с помощью громкоговорящего устройства.

Мероприятия в формате «Автолавка безопасности» стали важным шагом к повышению уровня пожарной безопасности в сельской местности и созданию безопасной среды для граждан.

Буда-Кошелевский РОЧС