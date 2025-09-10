Важность обучения детей основам безопасности жизнедеятельности невозможно переоценить. В этом контексте работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели ряд обучающих мероприятий с учащимися сельских школ.





Основной целью данных мероприятий стало ознакомление школьников с действиями в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе уроков ребята узнали, как правильно действовать в случае пожара, что является одной из самых актуальных тем в вопросах безопасности. Работники МЧС объяснили, как быстро и безопасно покинуть помещение, а повторили и номера экстренных служб.

Одним из ключевых моментов обучения стало практическое занятие по вызову спасателей. Это поможет детям не только запомнить необходимые действия, но и снизить уровень стресса в реальной ситуации. Кроме того, спасатели продемонстрировали принцип работы автономного пожарного извещателя и показали, как проверить его на работоспособность.

— На сегодняшний день автономный пожарный извещатель — это единственный прибор, который может обнаружить возгорание на ранней стадии и оповестить жильцов домовладения, — отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Подобные мероприятия помогут ребятам не только сохранить свою жизнь, но и стать примером для других в вопросах безопасности.

Буда-Кошелевский РОЧС