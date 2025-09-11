С наступлением осеннего сезона многие горожане отправляются на дачные участки для уборки урожая и наведения порядка. Однако важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. В этот период открытый огонь, используемый для сжигания мусора или приготовления пищи, может стать причиной серьезных пожаров.

В связи с этим работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия в садоводческих товариществах. Основная цель — информирование дачников о правилах безопасного обращения с огнем.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил разведения костров и использования мангалов. Выжигание сухой растительности строго запрещено. Это не только угрожает безопасности, но и наносит вред экологии. Для повышения осведомленности дачникам были вручены памятки с основными правилами пожарной безопасности.

— Использовать приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при постоянном контроле. Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения, а пламя и искры не должны попадать на строения, — обозначил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

На видных местах были размещены стенды с информацией, которая поможет людям избежать опасных ситуаций. Для тех, кто находился на огородах во время проведения мероприятий, информация была доведена через громкоговорящее устройство служебного автомобиля.

Пожарная безопасность — это ответственность каждого из нас. Соблюдение простых правил может спасти жизни и имущество. Помните: ваша бдительность — залог безопасности!

Буда-Кошелевский РОЧС

