На данный момент в составе компании находится 12 юридических лиц. Это предприятие по производству доильного и холодильного оборудования, проектный институт, сельхозорганизации, мясоперерабатывающие предприятия. В нынешнем году в холдинг вошли Гомельский мясокомбинат и ОАО «Гомельхлебопродукт».

В ходе совещания обсудили реструктуризацию объединения. Есть предложения по укрупнению отдельных юрлиц и присоединению новых хозяйств.

«Выстроить систему, элементы которой должны дополнять друг друга – основная задача холдинга на сегодня. Благодаря такой работе стабилизируются экономические показатели и предприятие будет функционировать эффективнее», – резюмировал председатель облисполкома.

Гомельщина официально