В преддверии Дня народного единства на базе кинотеатра «Крыніца» прошла диалоговая площадка «Беларусь молодая, независимая, единая». Мероприятие объединило руководство района, общественность и молодежь для открытого разговора о консолидации общества, исторической памяти и будущем страны.

Перед аудиторией выступили председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, прокурор района Андрей Комаров. Модератором встречи была главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская.

Сергей Анатольевич, говоря о значении праздника, отметил, что восстановленное в 1939 году единство стало залогом победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что и в 2020 году народ вновь показал свою сплоченность, отстояв суверенитет государства.

Вступая в диалог как лидер районного отделения партии «Белая Русь», Артем Гришай акцентировал внимание на роли политических партий и общественных объединений в воспитании молодежи. Он пояснил, что они играют немаловажную роль в формировании лидерских качеств и активной гражданской позиции.

Андрей Комаров подробно остановился на ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, напомнив, что память о тех трагических событиях не имеет срока давности и должна передаваться из поколения в поколение.

Особой частью мероприятия стала викторина, где все присутствующие смогли продемонстрировать свои знания истории страны.

В завершение прозвучали слова Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко: «Мы должны ясно понимать: независимость страны – забота каждого из нас. Если мы хотим жить на своей земле, своим умом и трудом, по своим законам и традициям, если мы хотим быть единственными хозяевами на земле Беларуси, жить в мире, покое и благополучии, то все и каждый должны понять: заботы страны, сбережение ее независимости – это наше общее дело».

Продолжилась встреча коллективным просмотром документальной кинодилогии «Наши символы», ставшей ярким завершением диалоговой площадки.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора