Республиканский диктант пройдет уже в четвертый раз, рассказал заместитель начальника республиканского молодежного центра Moladz.by Александр Елисеев.





«Первые три года его текст диктовал представитель Союза белорусских писателей. В этом году мы решили немного обновить его форму. Текст будет диктовать один из популярных белорусских молодежных блогеров. Имя пока оставим в тайне. Это актер, ведущий, диктор, видеограф. Пройдет диктант 16 сентября (начало в 11:00). Трансляция будет вестись из Национальной библиотеки, присоединиться к ней можно будет на YouTube-канале Moladz.by и в живом эфире телеграм-канала Moladz.by», — рассказал Александр Елисеев.

Текст для диктанта готовит Академия образования. «Он традиционно будет на белорусском языке и посвящен теме патриотизма, объединению страны и вопросам исторической памяти. Все учреждения высшего образования, а также школы подключатся к трансляции онлайн. В дальнейшем мы выложим полный текст диктанта, и участники смогут проверить себя на ошибки. В целом сложность текста средняя, ориентированная на школьников 10-11-го класса. Хочу подчеркнуть, что участвовать в диктанте может любой желающий, трансляция доступна всем. Поэтому если кто-то сам хочет поучаствовать, он подключается к трансляции, пишет диктант и проверяет себя», — проинформировал замначальника молодежного центра.

Он отметил, что главная цель мероприятия — популяризировать праздник. «А также еще раз напомнить о значимости Дня народного единства и с помощью текста лишний раз напомнить его суть и те постулаты, на которые он опирается», — добавил Александр Елисеев.

mlyn.by