С развитием информационных технологий все активнее в нашу повседневную жизнь входит Интернет. При этом глобальная компьютерная сеть Интернет в настоящее время это не только получение информации и общение, но и площадка для организации предпринимательской деятельности.

Учитывая активное использование сети, растет и количество нарушений законодательства, допускаемых при осуществлении предпринимательской деятельности с его использованием.

Налоговыми органами Республики Беларусь на постоянной основе осуществляется мониторинг информации, размещаемой в сети Интернет, с целью выявления и предупреждения совершаемых с ее использованием нарушений.

Основными нарушениями законодательства при реализации товаров (работ, услуг) через глобальную компьютерную сеть Интернет являются: осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации; нарушения порядка использования кассового оборудования и порядка приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг); отсутствие документов, подтверждающих приобретение (поступление) товаров и их отпуск в реализацию, а также маркировки на товаре в случае, когда в соответствии с законодательством маркировка товаров является обязательной, и др.

Все вышеуказанные нарушения влекут за собой административную ответственность в соответствии с нормами Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Рассмотрим одну из ситуаций, возникающих в предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей (далее — ИП), реализующих компьютеры (далее — ПК) потребителям по индивидуальным заказам.

ИП занимается работой по настройке ПК, собирает их на заказ. Применяет общую систему налогообложения с уплатой подоходного налога. Планирует арендовать под офис помещение по отпуску готовых (уже собранных) ПК. Для привлечения клиентов ИП использует рекламу на своем канале в социальных сетях.

У заказчика ИП планирует брать аванс — денежные средства на закупку комплектующих для сборки ПК заказчика. В свою очередь ИП обязуется купить необходимые комплектующие, собрать ПК и передать его заказчику за предварительно оговоренную стоимость.

Какие документы необходимо оформить ИП? Что будет являться доходом от осуществления предпринимательской деятельностью для налогообложения? Какие документы будут подтверждать расходы ИП, как принять денежные средства в такой ситуации?

ИП обязан принимать денежные средства, в том числе выданные авансом для закупки комплектующих для ПК с использованием кассового оборудования, выдать покупателю кассовый чек на полученную сумму и заключить договор на сборку компьютера. В дальнейшем при окончательном расчете за собранный ПК прием оставшейся суммы платежа также должен производится с использованием кассового оборудования и выдачей заказчику кассового чека.

Справочно. При приеме денежных средств кассир обязан проводить с использованием кассового оборудования (кассового аппарата, оснащенного средством контроля налоговых органов либо программной кассы) суммы принятых платежей (наличные денежные средства, денежные средства при расчетах с использованием банковских платежных карточек) и выдать покупателю (потребителю) платежный документ (кассовый чек), подтверждающий оплату товара (работы, услуги) (пункт 4 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16.

Принятые денежные средства (аванс на приобретение комплектующих) являются доходом от предпринимательской деятельности.

Справочно. Доходами ИП от осуществления предпринимательской деятельности признается выручка, полученная от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее — доходы от реализации), уменьшенная на сумму налогов и сборов, исчисляемых из выручки (п. 1 ст. 205 Налогового Кодекса Республики Беларусь, далее- НК). Налоговая база подоходного налога для ИП определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму расходов, предусмотренных ст. 205 НК, и на сумму налоговых вычетов в соответствии со ст. 209 — 211 НК (ч. 1 п. 4 ст. 199 НК). Расходами ИП признаются документально подтвержденные расходы, произведенные ИП и связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Расходы определяются ИП самостоятельно в порядке, предусмотренном статьей 205 НК (пункт 14 статьи 205 НК).

С учетом вышеизложенного при оказании ИП услуг по сборке ПК из самостоятельно заказанных ИП комплектующих доходом от реализации признается вся стоимость ПК, оплаченная заказчиком (с учетом аванса, выданного на приобретение комплектующих). При этом ИП вправе включить в расходы стоимость приобретенных им комплектующих для сборки и иные расходы, предусмотренные статьей 205 НК при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы.

В случае если ИП будет оказывать только услугу по сборке ПК из материалов заказчика (предоставленных заказчиком комплектующих), то доходом ИП будет признаваться только стоимость услуги по сборке, оплаченная заказчиком.