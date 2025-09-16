20 сентября 2025 года Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», национальный почтовый оператор Республики Беларусь, отмечает знаменательную дату – 30-летие со дня своего основания. За три десятилетия предприятие стало неотъемлемой частью жизни каждого белоруса, обеспечивая надежную связь, доступ к услугам и способствуя развитию экономики страны.

С момента своего образования в 1995 году, РУП «Белпочта» прошла путь от традиционной почтовой службы до современного многофункционального предприятия, активно внедряющего цифровые технологии и расширяющего спектр предоставляемых услуг. Сегодня «Белпочта» – это не только доставка писем и посылок, но и широкий спектр финансовых, логистических, торговых и электронных услуг, доступных в каждом уголке Беларуси.

«Три десятилетия – это значительный срок, наполненный упорным трудом, важными достижениями и постоянным стремлением к совершенству. За эти годы РУП «Белпочта» прошла большой путь, став неотъемлемой частью жизни каждого белоруса – отмечает Светлана Якухно, директор Брестского филиала РУП «Белпочта». – Мы с гордостью можем сказать, что обеспечиваем надежную и качественную связь между людьми, организациями и целыми регионами нашей страны. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и сотрудничество, за возможность совершенствоваться и расти вместе. Этот юбилей – это общая победа всего коллектива «Белпочты», чья ежедневная работа позволяет нам прогрессировать, осваивать новые технологии и поддерживать высочайший уровень предоставляемых услуг».

Предприятие продолжает активно развиваться, ориентируясь на потребности современного общества. В планах – дальнейшая модернизация инфраструктуры, расширение электронных услуг, развитие логистических решений для электронной коммерции и укрепление международных связей.

Юбилей «Белпочты» – это не только повод оглянуться назад и оценить пройденный путь, но и стимул для новых достижений и дальнейшего служения на благо Республики Беларусь.