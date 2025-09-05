Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проведет «прямую линию» для изучения проблемных вопросов благоустройства и наведения порядка на земле.





Когда можно обратиться:

5 сентября с 14.00 до 17.00;

6 сентября с 09.00 до 12.00.

Какие обращения будут рассматривать

Белорусы могут сообщить о проблемах и недостатках в содержании территорий общего пользования населенных пунктов, контейнерных площадок для сбора отходов, придомовых территорий, сельскохозяйственных и промышленных объектов, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, объектов строительства и других территорий, а также поделиться мнением об улучшении работы в сфере благоустройства.

Как позвонить

Номер телефона горячей линии: +375 (17) 348-03-61.

Альтернативный вариант

На электронную почту blago@rcheph.by можно направлять фото выявленных нарушений с комментариями.

mlyn.by