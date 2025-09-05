Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проведет «прямую линию» для изучения проблемных вопросов благоустройства и наведения порядка на земле.
Когда можно обратиться:
- 5 сентября с 14.00 до 17.00;
- 6 сентября с 09.00 до 12.00.
Какие обращения будут рассматривать
Белорусы могут сообщить о проблемах и недостатках в содержании территорий общего пользования населенных пунктов, контейнерных площадок для сбора отходов, придомовых территорий, сельскохозяйственных и промышленных объектов, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, объектов строительства и других территорий, а также поделиться мнением об улучшении работы в сфере благоустройства.
Как позвонить
Номер телефона горячей линии: +375 (17) 348-03-61.
Альтернативный вариант
На электронную почту blago@rcheph.by можно направлять фото выявленных нарушений с комментариями.