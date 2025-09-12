С участниками встретился председатель Игорь Сергеенко.

Депутатский корпус накануне государственного праздника пообщался с людьми, которые вносят весомый вклад в сохранение народного единства. Это представители гражданского общества, которые возглавляют военно-патриотические клубы, проводят поисковые мероприятия, открывают и сохраняют памятники, мемориальные знаки, устанавливают имена погибших в годы Великой Отечественной войны.

«День народного единства — один из самых молодых праздников суверенной Беларуси. Эта дата символизирует национальную, государственную и территориальную целостность нашей страны, подчеркивает весомый исторический фундамент современной государственности», — поделилась мнением начальник отдела экономики Ветковского райисполкома Марина Воинова.

Гомельщина официально