Открыл сессию председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. На повестку дня было вынесено 6 вопросов.

Основной темой для обсуждения стало вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Буда-Кошелевского района. По данной теме проинформировали начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова и начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова.

Депутаты также рассмотрели внесение изменений в ряд ранее принятых решений районного Совета.

Наталья Логунова

Фото автора