Недавно Правительством принято решение о том, что трудовые мигранты, собирающиеся работать по определенным профессиям и должностям, до заключения трудового договора должны сдать экзамен по знанию одного из государственных языков Беларуси.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко сообщила, что в случае несдачи мигрант может попробовать сдать экзамен заново неограниченное количество раз.

«Но если экзамен не сдан, то по этим 11 профессиям нельзя заключать трудовой договор», — добавила она.

Первый замминистра разъяснила, что нет ограничения по времени между попытками.

«Тесты будут проходить один раз в две недели — 15-го числа и в последний день месяца. Ограничений не установлено, равно как и ограничений по месту проведения тестирования.

Куда нанимателю ближе, туда и направляется иностранный мигрант для сдачи теста».

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь