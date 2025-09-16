Провел мероприятие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

В ходе учебы депутатов районного Совета депутатов, органов территориального общественного самоуправления, председателей Советов депутатов первичного уровня рассмотрели вопросы, касающиеся антикоррупционного законодательства Республики Беларусь и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

По первому вопросу присутствующих проинформировал прокурор района Андрей Комаров. О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2024 года № 402 «О социальной поддержке» рассказала начальник отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Оксана Кухаренко.